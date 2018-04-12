Тюменцев приглашают на весеннюю ярмарку

Тюменская весенняя ярмарка пройдет на территории рынка "Михайловский" 21 апреля. В течение дня горожане здесь смогут купить различные продукты, изделия декоративно-прикладного искусства местных мастеров, посетить мастер-класс или же просто перекусить.

Что касается покупок, то на ярмарке будут представлены мясная, рыбная, молочная продукция тюменских производителей, живая птица, ягоды, мёд, овощи, бакалея и кондитерские изделия, продукция фермеров, личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Тюменского региона.

Помимо продовольственной ярмарки, будут работать еще три площадки. На ярмарке ручных работ горожане смогут выбрать для себя различные украшения, сувениры, глиняные, вязаные изделия и многое другое. В зоне мастер- классов любого желающего научат мастерить своими руками, а в зоне общественного питания можно будет подкрепиться восточным пловом, шашлыками из говядины, свинины, баранины, рыбы, птицы, попить чаю и так далее. Самых маленьких гостей ярмарки ждут анимационные площадки с играми, конкурсами и призами.

Ярмарка будет проходить 21 апреля с 10:00 до 18:00 на территории у рынка "Михайловский", улица Федюнинского, 55. Вход свободный.

Организаторами ярмарки выступают рынок "Михайловский" и департамент потребительского рынка администрации Тюмени.