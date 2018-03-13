СИБУР признан лучшим работодателем России по версии HeadHunter

Оценка более 260 российских компаний-работодателей велась по трем показателям: мнения соискателей, мнения сотрудников компаний, экспертная оценка эффективности работы департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом.

В голосовании участвовали посетители сайта hh.ru и других информационных ресурсов. Опрос проходил с 2 октября по 31 октября 2017 года по методике, одобренной ВЦИОМом.

Кроме лидерства в основном рейтинге Headhunter, СИБУР признан еще и самым популярным работодателем у соискателей, а также возглавил список в отрасли "Энергетика, добыча и переработка сырья".

СИБУР стабильно занимает ведущие места в подобных рейтингах. В аналогичном списке от Headhunter за 2016 год компания также была на первой строчке. По результатам исследования международных консалтинговых компаний Universum и Randstad за 2015 и 2016 годы СИБУР признан самым привлекательным работодателем в категории "Химическая промышленность". По результатам исследования консалтинговой компании Future Today СИБУР занял первое место в рейтинге работодателей среди студентов, ориентированных на работу в конкретной отрасли, сообщает пресс-служба "СИБУР Тобольск".

Фото - https://vk.com/tob_prom