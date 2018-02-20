За год в регионе произошло более 400 случаев травматизма на производстве

В 2017 году на территории Тюменской области зафиксировано 428 случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний. По данным регионального отделения ФСС, 417 случаев признали страховыми, при это 67 из них были тяжелыми, а 9 — со смертельным исходом.

Чаще всего несчастные случаи происходили на предприятиях Ленинского и Центрального административных округов Тюмени, в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, а также Заводоуковском, Тюменском и Голышмановском районах.

Среди отраслей производства в пятерке наиболее травмоопасных оказались строительство жилых и нежилых зданий (24 случая), предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата (19 случаев), строительство автомобильных дорог и автомагистралей (20 случаев), деятельность больничных организаций (29 случаев) и сельское хозяйство (10 случаев).

В 2017 году большинство производственных травм связаны с падением, обрушением предметов, материалов — это 133 несчастных случая. 100 несчастных случаев произошли по причине воздействия движущихся, разлетающихся предметов и деталей. 76 несчастных случаев — падение с высоты. Самыми травмоопасными месяцами стали январь, март и май.

"Как показывает практика, наиболее часто травмы получают люди в возрасте 40–50 лет. Это тот возраст, когда человек полагается на свой профессионализм и часто забывает, а порой и пренебрегает элементарными правилами безопасности", — отмечают в Тюменском региональном отделении фонда социального страхования РФ.

По сравнению с 2016 годом количество несчастных случаев на производстве в Тюменской области уменьшилось на 9,7%, а за последние пять лет количество случаев трудового увечья снизилось на 37,2%.