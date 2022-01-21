Сотрудница банка в Тюмени присвоила 600 тысяч рублей, оформив на себя возврат страховок по кредитам клиентов

В отдел полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени обратились представители московской страховой компании с заявлением о мошенничестве - их смутило число заявлений по аннулированию страховых полисов, которые оформлялись якобы клиентами в Тюменской области. При выяснении обстоятельств оказалось, что это дело рук оформлявшей кредиты сотрудницы банка.

Жительница Тюмени, являясь сотрудником одной из кредитных организаций, предлагала клиентам оформить кредит со страховкой жизни и здоровья. При этом она не уведомляла граждан, что денежные средства за страховку можно вернуть в течение 14 дней после оформления страхового полиса. Вместо этого злоумышленница, имея доступ к личным данным клиентов, от их имени оформляла возврат денег, которые перечисляла на свои счета. За год женщина оформила 33 возврата и похитила более 600 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 38-летняя женщина была доставлена в полицию, где она признала свою вину и пояснила, что ей не хватало зарплаты на погашение личных кредитов. Возбуждено дело о мошенничестве, с подозреваемой взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.