Банк России запустил опрос о безопасности услуг банков и страховых компаний

Анонимный опрос о безопасности услуг банков и страховых компаний с 1 ноября по 3 декабря в масштабах страны проводит Центробанк.
Респондентам предлагают оценить, насколько подробно и обстоятельно банк или страховая компания, в которых они обслуживаются, информируют клиентов о рисках мошенничества. Вопросы касаются частоты сбоев сервисов, оперативности реакции финансовых организаций при совершении мошеннических операций и т.д.
Информация поможет регулятору повысить защищенность дистанционных сервисов. Анкету можно заполнить за пять минут. Примите участие в опросе и помогите сделать финансовые услуги безопаснее, отмечают в пресс-службе ЦБ РФ.
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