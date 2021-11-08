Банк России запустил опрос о безопасности услуг банков и страховых компаний

17:07 08 ноября 2021
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Анонимный опрос о безопасности услуг банков и страховых компаний с 1 ноября по 3 декабря в масштабах страны проводит Центробанк.

Респондентам предлагают оценить, насколько подробно и обстоятельно банк или страховая компания, в которых они обслуживаются, информируют клиентов о рисках мошенничества. Вопросы касаются частоты сбоев сервисов,  оперативности реакции финансовых организаций при совершении мошеннических операций и т.д.

Информация поможет регулятору повысить защищенность дистанционных сервисов. Анкету можно заполнить за пять минут. Примите участие в опросе и помогите сделать финансовые услуги безопаснее, отмечают в пресс-службе ЦБ РФ.

Теги: банки , опрос , страхование , Центробанк
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