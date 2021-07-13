Заразиться болезнями от клещей боятся 7% жителей Тюмени

Россияне стали больше опасаться заболеваний, которые могут развиться после присасывания клеща. За год доля россиян, опасающихся боррелиоза, клещевого энцефалита и других тяжёлых заболеваний, переносимых клещами, выросла на 1,5 процентных пункта до 6,4%. В Тюмени "клещевых" заболеваний опасаются 7% горожан, выяснила компания "Сбербанк страхование" по итогам опроса жителей российских городов с населением более 500 тыс. человек.

В топ-10 городов, жители которых испытывают наибольшие опасения из-за укусов клещей, вошли Киров (23%), Кемерово (17%), Екатеринбург (16%), Пермь и Красноярск (по 15%), Ижевск и Ярославль (по 14%), Новосибирск (12%), Томск и Уфа (10%).

Как показал опрос, от клещевого энцефалита вакцинированы в среднем 2,2% жителей крупных и средних городов, а в городах с наибольшим риском клещевых укусов – в среднем 7%. Самый высокий уровень вакцинации отмечен в Екатеринбурге (11,5%), Кемерове (8,4%), Новокузнецке (6,5%), Красноярске (5,6%), Омске (5,1%), Новосибирске (5%), Кирове (4,90%), Томске (4,8%), Перми (4,7%) и Тюмени (4,1%).

Судя по результатам опроса, полисы страхования от последствий клещевых укусов имеют всего около 1% жителей крупных и средних городов. В то же время в городах с наибольшей активностью клещей эта доля существенно выше. В этом сезоне полисы страхования от последствий укуса клеща в Красноярске оформили 10% опрошенных, в Иркутске и Барнауле по 7%, в Томске 6%, в Новосибирске 5%, в Челябинске, Кирове, Кемерове и Ярославле — около 4%. В "Сбербанк страхование" только за последние два месяца поступило более 300 обращений от клиентов, пострадавших от укусов клещей.

Денис Кузьмин, и.о. директора дивизиона "Защитные продукты и сервисы" Сбербанка:

Столкнуться с клещом может любой житель Тюмени, который любит проводить время на природе. Последствия для здоровья от его укуса могут быть серьезными для здоровья человека, потому что он является переносчиком десятков опасных заболеваний. Важно позаботиться о страховой защите и приобрести полис "Защита от клеща", который компенсирует возможные затраты на лабораторные исследования по выявлению болезни, лечению и реабилитации.

В этом году страховая сумма по программе "Защита от клеща" выросла до 1,5 млн рублей, продукт стал доступен людям любого возраста. Стоимость полиса диверсифицирована в зависимости от региона. А по программе "Питомец под защитой" можно застраховать от укусов клещей и домашних животных.