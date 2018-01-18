В 2017 году официально искали работу 57 тысяч жителей Тюменской области

Ситуация на рынке труда Тюменской области в 2017 году являлась стабильной и более благоприятной, чем в предыдущие годы.

Согласно статистике, уровень безработицы по методологии Международной организации труда 2017 года снизился с 5,6% до 4,8% (в 2015 год - в среднем 6,2%).

В службы занятости региона в прошлом году обратились 56 960 человек, 46 230 из них (81,2%) обрели новую работу. По большей части это трактористы, операторы различной техники, водители, инженеры и кладовщики. Также при содействии службы занятости трудоустраивались продавцы, бухгалтеры, менеджеры, повара, кассиры, делопроизводители, администраторы, воспитатели, экономисты, диспетчеры и другие специалисты.

Для сохранения стабильности и положительных тенденций на рынке труда реализация мероприятий по содействию занятости за счет регионального бюджета продолжится в Тюменской области и в 2018 году.

По мнению экспертов, в новом году возрастет спрос на профессии, требующие среднего профессионального образования: лаборант химического анализа, мобильный робототехник, графический дизайнер, специалист в области контрольно-измерительных приборов, операционный логист, техник-технолог по отраслям, специалист по туризму, медицинская сестра и другие. Сохранится высокая потребность специалистов с высшим образованием, это по-прежнему врач, инженер, учитель.

Высококвалифицированные кадры разного уровня образования будут востребованы в связи с запуском высокотехнологичных производств: ООО "ЗапСибНефтехим", АО "АминоСиб" и других, отмечают в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.