С нового года в Тюменской области изменится размер минимальной заработной платы

С 1 января 2018 года в Тюменской области повышается минимальная заработная плата, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Для работников бюджетных, казенных, автономных учреждений и автономных некоммерческих организаций, учрежденных Тюменской областью или муниципальными образованиями Тюменской области она составит 9530 рублей (с 1 января 2017 года она составляет 8500 рублей).

Для работников внебюджетного сектора со следующего года она устанавливается в размере 11212 рублей (сейчас она составляет 9950 рублей).

Соответствующее дополнительное соглашение к региональному соглашению о минимальной заработной плате в Тюменской области было подписано правительством Тюменской области, Тюменским областным советом профессиональных союзов и союзом "Региональное объединение работодателей Тюменской области"