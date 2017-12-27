Снос ларьков добавил порядка в тюменские микрорайоны

Депутат Тюменской городской думы Роман Чуйко борется с ларьками на протяжении ряда лет. И дело тут не в их эстетической непривлекательности или неэффективности бизнеса, да и не в столько в самих ларьках (если есть законные основания на право деятельности – пусть живут), а в том, чем большинство из них торгуют. Вернее, торговали – сегодня список депутата с такого рода торговыми точками пуст: администрация таки приняла кардинальные меры. Роман считает это одним из главных достижений в его депутатской деятельности.

Борьбу с ларьками, торгующими и днем, и ночью некачественным или контрафактным алкоголем, злостно нарушающими запрет на продажу горячительных напитков несовершеннолетним, Чуйко начал еще на должности руководителя общественной организации "Молодая гвардия Единой России", однако существенно изменить ситуацию удалось только сейчас. В чем причина?

"Как общественник ты можешь обозначить какие-то проблемные вопросы, но решить их в системе сложно. Например, несанкционированная торговля алкоголем, не редкость – контрафактным, в неположенных местах, незаконно либо самовольно установленных объектах, ларьках. Ты поднимаешь тему, вызываешь полицию - они приезжают, нарушителям выписывают штрафы. Вроде, все хорошо. Но проблема-то, по большому счету, осталась. У депутата больше рычагов влияния. Ты имеешь возможность анализировать ряд таких объектов, выделять их в некую группу и заявлять уже на уровне администрации о том, что эта проблема системная и влияет на криминогенную обстановку в городе, приводить более весомые доводы, основанные на собранной общественниками информации. Эти ресурсы способствуют реальному решению проблемы", - объясняет разницу между прошлой деятельность и нынешней депутат.

Войдя в состав гордумы, Чуйко вплотную занялся решением вопроса с ларьками-нарушителями. "Мы неоднократно поднимали вопрос, встречались с профильным комитетами, заместителем главы администрации города Тюмени Русланом Кухаруком, представителями департамента потребительского рынка, полицией. Два года назад мы предоставили властям большой перечень документов о семи-восьми крупных объектах, незаконно находящихся на остановочных комплексах, как правило, напротив школ и так далее. Днем и ночью они торговали разной гадостью, незаконной алкогольной продукцией и контрафактом. И в этом году они были все снесены!" - сообщает Роман.

По словам депутата, годами эти незаконные ларьки стояли, на хозяев не действовали ни предписания, ни суды, а штрафы легко отбивались выручкой. Их снос Чуйко считает одной из своих побед. "Из того перечня, который был, сто процентов торговых объектов ликвидированы. Более того, администрация еще нашла нестационары и ввела специально механизм досудебного сноса именно за счет администрации города, а потом взыскивать эти средства с собственника. Потому что раньше была большая проблема – нужно было завести деньги в бюджет, чтобы этот ларек снести, проторговать их – огромный временной промежуток. Возможно, не мы стали катализатором этого процесса, но уж точно мы обозначили данную проблему и подвигли к ее решению администрацию города, а затем направляли и контролировали этот вопрос", - отмечает Чуйко.

"Какие конкретно ларьки в нашем списке были? Незаконно установленный торговый павильон напротив школы №33 на улице Чаплина. В отношении ларька на улице Мира, 2а прокуратура заводила уголовные дела, а им было все равно. На остановочном комплексе в Войновке был незаконно установлен павильон прямо на остановке, на Лесобазе в Зайково. Павильон на улице Газовиков, 1 прямо напротив детской больницы днем и ночью торговал любым алкоголем и так далее. Все они сегодня снесены, на участках выполнено благоустройство, установлены современные остановочные комплексы. И знаете, эти районы стали спокойнее - условно говоря, перестала функционировать точка притяжения для всякого сомнительного контингента", - говорит Роман Чуйко.

Что касается сноса других ларьков, то, по словам депутата, город сам вышел на эту историю. Два года назад в Тюмени было выявлено около трехсот незаконно установленных либо с просроченными документами объектов. Их снос вызвал большой резонанс в городских сообществах. По мнению Чуйко, это было правильным решением. "Эти ларьки - пережиток 1990-х годов. Они не соответствовали требованиям пожарной и какой бы то ни было безопасности, там работали, как правило, непонятные люди – лица без гражданства либо приехавшие по трудовым визам, зачастую без трудовых и санитарных книжек, - говорит Чуйко. - Более того, никаких налогов никто не платил. Ни с заработных плат, ни с прибыли. Лицензий на торговлю у многих тоже не было. Все шло куда-то, но мимо граждан и мимо государства, а из законного было только оформленное ИП, и то не везде".