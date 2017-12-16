Тюменский "КРиММ" планирует побить собственный рекорд по урожаю

Тюменская агрофирма "КРиММ", собравшая итогам года рекордные 103 тысячи тонн картофеля, в следующем сезоне планирует превзойти этот показатель. Поможет в этом новое оборудование, закупленное компанией, рассказали в пресс-службе губернатора.

"Мы закупили технику для выравнивания поверхности почвы. Это первый наш подобный опыт. При соблюдении всего технологического процесса применение этого оборудование должно дать следующий эффект - на выровненной поверхности равномерно увлажняется верхний слой почвы, исключается застой воды, улучшаются воздушный и тепловой режимы, одновременно наступает спелость почвы, обеспечиваются ранние сроки посадки", - говорит генеральный директор агрофирмы КРиММ Геннадий Рязанов.

В этом году для наблюдения за урожаем в КРИММе начали применять квадрокоптер.

"Мы видим пользу от технических новинок. Тому свидетельство выросший урожай. А его сохранность обеспечивают современные овоще- и картофелехранилища. Одно из них является крупнейшим в стране и рассчитано на 74 тысячи тонн картофеля", - отмечает Геннадий Рязанов.