Выручка тюменских сельхозкооперативов превысила 760 млн рублей за полгода

Выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тюменской области по итогам первого полугодия 2017 года составила 761,6 млн рублей. За весь прошлый год этот показатель равнялся 1427 млн рублей.

Как сообщает "Вслух.ру", услугами сельскохозяйственных потребительских кооперативов в настоящее время охвачено 72% территории региона.

По данным департамента АПК Тюменской области, через потребкооперацию в регионе закупается около 90% от общего объема молока, которое сдается населением. По итогам трех кварталов этого года, кооперативами заготовлено уже 42 тыс. тонн молока, 1,4 тыс. тонн мяса, 0,3 тыс. тонн картофеля и овощей. Оказано услуг на 85 млн рублей.

Всего по состоянию на 1 октября 2017 года в Тюменской области работают 90 кооперативов (не считая кредитных).