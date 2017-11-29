В Тюмени смастерили арт-объект к региональному чемпионату WorldSkills

На днях в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса презентовали арт-объект, посвященный региональному чемпионату "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Это конструкция, на которой закреплены 34 куба с названиями и пиктограммами всех компетенций.

Всех тюменцев и гостей города приглашают посетить конкурсные площадки чемпионата, который состоится 5, 6 и 7 декабря в Тюменском технопарке и в Выставочном зале на Севастопольской. Открытие чемпионата пройдет в ДК "Нефтяник" 4 декабря в 16.00. Вход свободный.

В прошлом году за время проведения конкурса в компетенции "Ландшафтный дизайн" участники высадили более 500 растений, использовали более 1000 кирпичей и 25 кубометров песка. На площадке "Кондитерское дело" кулинары создали 14 легких тортов, 28 фигур из марципанов, 315 вкуснейших конфет разных видов и более 300 маленьких пирожных весом 30 граммов. У дизайнеров на площадке "Технология моды" ушло около 100 метров ткани и большое количество пуговиц, бисера, фурнитуры. Почти 20 тонн техники и оборудования находилось на площадке "Эксплуатация сельскохозяйственных машин". В этом году чемпионат вновь обещает быть зрелищным и интересным.