В Тюмени подведут итоги конкурса "Тюменская марка"

Церемония награждения победителей конкурса "Тюменская марка" пройдет завтра, 28 ноября, в ДК "Нефтяник".

В конкурсе участвовало 100 тюменских компаний по девяти номинациям: "Промышленное производство", "Строительство", "Социально-культурная сфера", "Бытовые услуги", "Туризм", "Пищевая и перерабатывающая промышленность", "Общественное питание", "Молодежное предпринимательство" и "Бизнес для бизнеса".

В каждой из них будет выбрано по три победителя. Они получат знак "Тюменская марка", который в течение трех лет смогут использовать в своих рекламных кампаниях и на продукции. Также победители получат право на создание фильма, который станет хорошей визитной карточкой предприятия.

Голосование за участников проходило на сайте конкурса с 25 сентября по 19 ноября, на выставке, которая состоялась в Тюменском технопарке 18 и 19 ноября, и на экскурсиях для народных экспертов на предприятия участников.

Церемония награждения начнется в 17 часов.