Выпускниц Тюменской области стала больше привлекать сфера IT

Специалисты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter и портала для молодых специалистов Career.ru провели опрос в Тюменской области среди девушек-соискателей в возрасте до 25 лет, которые обучаются сейчас или недавно закончили обучение, и выяснили, что большинство из них (81%) не прочь устроиться на работу в сфере информационных технологий.

В первую очередь девушек привлекает динамичность и перспективность сферы IT (76%), затем возможность решать интересные задачи (61%), а также высокие зарплаты (49%).

"В сравнении с 2015 годом доля выпускниц, которым импонирует сфера информационных технологий, увеличилась на 10%. Данный факт является подтверждением ситуации, сложившейся на рынке труда — сфера информационных технологий действительно стабильно наращивает объемы публикуемых вакансий и постоянно испытывает дефицит квалифицированных кадров. На сегодняшний день 8% работодателей Тюменской области ищут себе сотрудников именно в сфере IT, и это на 44% больше, чем в предыдущем году", — говорит Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

Среди конкретных позиций в IT-отрасли девушек больше всего привлекает должность IT-дизайнера (22%), меньше всего — инженера по микроэлектронике/схемотехнике, инженера по компьютерным сетям и системного архитектора.

Ещё 43% респондентов, оценивая перспективы работы в сфере информационных технологий, признались, что с удовольствием скорее остановилась бы на смежных позициях в IT, например менеджер по работе с клиентами в IT, менеджер по маркетингу в IT, менеджер по продажам в IT, системный аналитик.

Такая высокая привлекательность сферы информационных технологий объясняется представлениями девушек-соискателей о простоте работы в IT: 56% опрошенных считают, что работа в сфере IT — это не сложно.