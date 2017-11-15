Одностенные нанотрубки обеспечивают безопасность нефтепроводов на Крайнем Севере

Российская компания "Арктех", разрабатывающая решения для нефтегазовой промышленности, запустила серийное производство первых в мире взрывозащитных модулей с одностенными углеродными нанотрубками – продукция портфельной компанией РОСНАНО OCSiAl. В отличие от других добавок, применяемых для придания материалам антистатических свойств, нанотрубки обеспечили продуктам российского производства равномерную и постоянную электропроводность, а также позволили добиться ряда технологических и эксплуатационных преимуществ.

Определенным участкам нефтепровода требуется усиленная защита от влаги, температурных перепадов и возгорания. Датчики, расходомеры, блоки искробезопасности и другое специальное оборудование традиционно защищают закрытыми металлическими модулями. Производитель взрывозащитного и промышленного электрооборудования АО "Арктех" предложил нефтегазовым предприятиям лучшую альтернативу — взрывозащитные модули из полиэфирного пластика, армированного стекловолокном. Этот композитный материал намного более устойчив к агрессивным средам, чем традиционно используемые сталь и алюминий, более легкий и не подвержен коррозии. Таким оборудованием уже оснащены объекты крупнейших нефтегазовых компаний России, такие как "Газпром", "Роснефть", "Лукойл".

Однако пластик является диэлектриком и для придания ему электропроводящих свойств обычно производители наносят антистатический гелькоут, содержащий углеродное волокно, поверх стекловолокна. Это связано с рядом технологических и эксплуатационных проблем, главная из которых — невозможность обеспечить постоянную и равномерную электропроводность. Кроме того, это усложняет и удорожает производство, а также негативно влияет на внешний вид конечных продуктов по причине отслаивания покрытия со временем.

Для решения этих задач "Арктех" использовал одностенные углеродные нанотрубки TUBALL, синтезируемые портфельной компанией РОСНАНО OCSiAl в Новосибирске. При введении в матрицу материала они формируют трехмерную сеть, которая придает композитам равномерную и постоянную электропроводность. Благодаря низкой требуемой концентрации нанотрубок в общей массе материала ­(начиная от 0,01%) отсутствует негативное воздействие на цвет материала, а реологические и физико-механические свойства даже улучшаются. Благодаря готовым к применению индустриальным концентратам, введение нанотрубок в материал не требует специального оборудования и дополнительных технологических операций.

Компания "Арктех" запустила серийной производство первых в мире взрывозащитных модулей с одностенными углеродными нанотрубками. Они уже используются нефтедобывающими предприятиями в районах Крайнего Севера. "Наши продукты применяются на особо важных объектах в отраслях нефтедобычи, электропромышленности, на химических производствах, где важен высокий уровень защиты от взрывов, долговечность, устойчивость к механическим воздействиям, а также к агрессивным средам. Мы постоянно находимся в поиске инновационных решений, и нанотехнологии позволили еще больше повысить качество наших продуктов", — отметил генеральный директор "Арктех" Михаил Ильин.

"Уникальность одностенных углеродных нанотрубок, как универсального аддитива, признана научным сообществом и промышленностью во всем мире. Несмотря на огромное количество партнеров в разработке инновационных композитов по всему миру, "Арктех" первым в своей отрасли получил впечатляющие результаты и уже запустил серийное производство модулей с нанотрубками. Эта серия не имеет аналогов в мире по качеству электропроводности, а также по физико-механическим и эксплуатационным характеристикам", — подчеркнул управляющий директор OCSiAl по продажам в России и СНГ Сергей Засухин.