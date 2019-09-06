Российская компания OCSiAl вошла в список мировых стартапов, оцениваемых более чем в $1 млрд

Компания OCSiAl занимается промышленным производством графеновых нанотрубок, ее продукция используется в качестве добавки, улучшающей свойства материалов, и поставляется на рынки Европы и Азии. Роснано стало первым из внешних инвесторов, которое поверило в российскую команду основателей и их технологию.

В августе 2019 года OCSiAl вошла в рейтинг The Crunchbase Unicorn Leaderboard - ведущей мировой базы данных об инвестициях в инновационные компании интернет-издания TechCrunch. Список включает частные компании, получившие инвестиции по оценке в $1 млрд и более. В него входят 496 компаний-"единорогов" в мире с общей оценкой $1,8 трлн, которые привлекли в общей сложности более $370 млрд инвестиций.

"Единорогами" принято называть молодые растущие компании, которые еще не достигли точки безубыточности, но уже оценены рынком в $1 млрд. Производитель одностенных углеродных нанотрубок OCSiAl (Оксиал) — первый "единорог" с российскими корнями среди компаний, работающих в реальном секторе экономики.

Для производителя высококачественных графеновых нанотрубок OCSiAl это уже второе подтверждение статуса компании-"единорога" со стороны мирового венчурного сообщества, отмечают в Роснано. В июне OCSiAl 2019 года вошел в список компаний с оценкой более $1 млрд по версии CBInsights (The Global Unicorn Club), став единственным "единорогом" в категории Industrial.

OCSiAl стал первой компанией в инвестиционном портфеле "Роснано" с капитализацией в $1 млрд. По такой оценке инвестиционная группа Александра Мамута A&NN в январе 2019 года выкупила у АО "Роснано" 0,5процента компании OCSiAl за $5 млн.

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс: - Производитель графеновых нанотрубок OCSiAl - первый и пока единственный в нашей стране "единорог" в секторе material based. Причем это "единорог" по всем правилам, начинавший на наших глазах со стартапа в Академгородке Новосибирска с очень амбициозной идеи - создать абсолютно новый материал будущего - и выросший в глобального лидера рынка.

Компания OCSiAl первой в мире сумела синтезировать высококачественные графеновые нанотрубки в промышленных объемах. При выходе на рынок в 2014 году компания предложила потребителям свою продукцию по цене в 75 раз ниже существовавшей на тот момент на рынке, тем самым открыв доступ к нанотрубокам для ряда отраслей. Компания стремительно наращивает производство и в 2022 году планирует запустить первую очередь крупнейшей в мире установки по синтезу графеновых нанотрубок в Люксембурге. Среди клиентов компании – глобальные автопроизводители, лидеры рынка электроники и крупные химические концерны.

Выручка OCSiAl ежегодно удваивается и по мнению экспертов в области нанотехнологий спрос на графеновые нанотрубки в ближайшем будущем ожидает стремительный рост за счет применения в массовых продуктах. По итогам 2018 года на долю OCSiAl приходилось более 95% мировых продаж инновационного аддитива.

Графеновые нанотрубки называют "материалом будущего", добавка которого в количестве десятых и даже сотых долей процента способна радикальным образом изменить свойства давно известных материалов. Сверхпрочные и проводящие, они широко используются в авиакосмической отрасли, автопроме, строительстве, добывающей промышленности, электронике и транспортной промышленности. Наиболее стремительным и показательным внедрение графеновых нанотрубок будет в области электротранспорта: нанотрубки позволяют до 60% повысить его энергоэффективность и сделать по-настоящему массовым. Нанотрубки позволяют сократить затраты энергии одновременно на всех стадиях жизненного цикла продукта: за счет сокращения требуемых для производства ресурсов, снижения веса и количества используемых материалов, увеличения срока службы изделий, потребления энергии в процессе эксплуатации и утилизации.