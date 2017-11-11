Сладковские рыбоводы выловили более 350 тонн пеляди

Более 350 тонн пеляди сумели выловить специалисты Сладковского товарного рыбоводческого хозяйство и к концу года показатели еще увеличатся за счет подледной рыбалки, сообщили в пресс-службе губернатора.

"В Сладковском районе кормовая база и глубины позволяют оставлять рыбу на зиму. Прогнозируем, что дойдем в этом году до 400-420 тонн и это только сиговые. Если же учитывать весь объем выловленной рыбы, то он достигнет 1300 - 1500 тонн. Это больше половины всего областного объема", - отметил президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслан Цицкиев.

Сейчас на Сладковских озерах экспериментируют с разведением муксуна. Маточное стадо специалисты надеются получить через два-три года.