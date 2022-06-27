Рыбохозяйства Тюменской области с начала года выпустили в водоемы свыше 170 млн молоди

11:09 27 июня 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://t.me/apkto72

Рыбохозяйственные предприятия Тюменской области с начала 2022 года выпустили в водоемы более 170 миллионов штук молоди пеляди и её гибридов (пелчир, пелнел), нельмы, муксуна, рипуса, карпа, щуки, карася, сообщает департамент АПК.

К вылову зарыбленные мальки пеляди и её гибридов, а также рипуса будут готовы уже в августе. Молодь муксуна, нельмы, карпа и щуки планируется вылавливать через два-три года по достижению товарной навески.

После зарыбления на водоёмах в целях мелиорации проводится кошение жёсткой водной растительности, вылов хищных и малоценных видов рыб, боронование дна водоёма.

"27 июня отмечается всемирный День рыболовства. Рыбное хозяйство Тюменской области является приоритетным и комплексным сектором развития экономики", - отмечают в департаменте АПК и поздравляют с праздником всех, к нему причастных. 

Теги: АПК , зарыбление , рыбоводство , рыбоводческое хозяйство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2022