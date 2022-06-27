Рыбохозяйства Тюменской области с начала года выпустили в водоемы свыше 170 млн молоди

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Рыбохозяйственные предприятия Тюменской области с начала 2022 года выпустили в водоемы более 170 миллионов штук молоди пеляди и её гибридов (пелчир, пелнел), нельмы, муксуна, рипуса, карпа, щуки, карася, сообщает департамент АПК.

К вылову зарыбленные мальки пеляди и её гибридов, а также рипуса будут готовы уже в августе. Молодь муксуна, нельмы, карпа и щуки планируется вылавливать через два-три года по достижению товарной навески.

После зарыбления на водоёмах в целях мелиорации проводится кошение жёсткой водной растительности, вылов хищных и малоценных видов рыб, боронование дна водоёма.

"27 июня отмечается всемирный День рыболовства. Рыбное хозяйство Тюменской области является приоритетным и комплексным сектором развития экономики", - отмечают в департаменте АПК и поздравляют с праздником всех, к нему причастных.