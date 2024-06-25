Около 92 млн штук молоди рыб выпущено в тюменские озера

Почти 92 млн штук молоди рыб выпущено в 56 озёр Тюменской области в этом сезоне, зарыбление рыбоводных участков уже завершилось.

Рыбу выпускают как на стадии личинок, так и мальков. В том числе в водоемы выпущено: 80,7 млн личинок сиговых видов рыб и их гибридов, 10,9 млн личинок карпа, 35 тысяч годовика карпа, 130 тысяч мальков других видов рыб. Среди них присутствуют и экспериментальные гибриды, такие как пелмук (пелядь и муксун), пелнел (пелядь и нельма) и пыжнел (сиг-пыжьян и нельма). сообщили в департаменте АПК,

Благодаря проделанной работе уже осенью жители области и соседних регионов получат свежую и качественную рыбу. А поскольку некоторые породы рыб достигают товарного веса лишь ко второму году жизни, то нынешнее зарыбление станет хорошим заделом и на 2025 год.