Тюменьнеруд выпустил в озеро Андреевское молодь карпа

Более 170 тысяч штук молоди карпа пополнили водную фауну оз. Андреевское Тюменского района. Молодь выращена специально для этих целей тюменским рыбоводным предприятием "Тюменская форель" по заказу компании "Тюменьнеруд", которая должна компенсировать ущерб, нанесённый рыбному хозяйству.

"Зарыбление оз. Андреевское ведётся уже на протяжении нескольких лет. По словам рыбаков в этом году карпы из первых партий уже доросли до половой зрелости и отнерестились. Некрупные экземпляры уже стали попадаться в уловах рыбаков-любителей. Крупная рыба более привередливая и в уловах на удочку встречается реже", - отмечают в департаменте АПК ТО.