Сладковский рыбхоз наращивает объем выращивания рыбы в тюменских водоемах

Сладковский рыбхоз в этом году существенно увеличил объемы выращивания и выпуска молоди ценных видов рыб в речную систему Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна. Так, в реку Тобол близ райцентра Ярково выпущено более 456 тысяч экземпляров молоди стерляди иртышской популяции со средним весом более 10 грамм.

Как сообщил президент ассоциации торгово-промышленных предприятий "Оцелот" Руслан Цицкиев, это значительно больше, чем в 2018 году.

Стерлядь выращивается в осетровом рыбоводном комплексе ООО "СТРХ". Здесь созданы идеальные условия для содержания ремонтно-маточного стада, получения и инкубации икры и роста молоди стерляди в бассейнах с рециркуляцией воды.

Кроме того, по специальным квотам в Сладковском рыбхозе ведется заготовка диких производителей муксуна и чира на реках Обь и Северная Сосьва в рамках программы Росрыболовства по воспроизводству этих ценных видов сиговых рыб. В 2020 году планируется выпустить молодняк в реки Обь-Иртышского бассейна на территории Ханты-Мансийского автономного округа в компенсационных целях, уточнили в пресс-службе правительства Тюменской области.