Хозяйства Тюменской области увеличили объемы выращенной рыбы

Более 1,5 тыс. тонн экологически чистой рыбы вырастили рыбоводческие хозяйства Тюменской области за первое полугодие 2020 года. Это почти на 300 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В частности, в регионе вырастили 330 тонн сиговых видов рыб, 366 тон карпа, 195 тонн щуки, 113 тонн сома. При этом увеличивается не только количество выращенной рыбы, но и ее ассортимент. Кроме пеляди и привычного судака хозяйства разводят различные осетровые и карповые виды рыб.
Набирает обороты индустриальное рыбоводство. В бассейнах, садках и прудах выращено 215 тонн рыбы, что составляет 14% от общего количества объектов аквакультуры. В этом году впервые к традиционно выращиваемым рыбоводами области видам рыб добавилась форель. Первую тонну этой рыбы получили на предприятии индустриального типа "Рыбное подворье".
По данным департамента АПК региона, в рыбохозяйственном обороте участвует 161 рыбоводный участок общей площадью 55,2 тыс. га. Товарное рыбоводство осуществляют 69 рыбоводных хозяйств. Это 42 юридических лица и 27 индивидуальных предпринимателей. Вся выращенная рыба отправляется на прилавки тюменских магазинов, а часть продукции уходит на экспорт, пишет "Тюменская область сегодня".
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