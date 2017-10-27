В Тюменском районе развивается придорожный сервис

71 объект придорожного сервиса работает в Тюменском районе, еще 12 находятся в стадии строительства. Развитие отрасли рассмотрели на заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной политики, которое состоялось в большом зале районной администрации.

В районе используют разные формы помощи предпринимателям, занятым придорожным сервисом. Например, помогают подобрать земельный участок для реализации инвестиционного проекта, предлагают помощь при оформлении и подаче документов для получения разрешительной документации, по подключению к инженерным сетям (газ, теплоснабжение, водоснабжение, энергоснабжение) и вопросам обустройства съезда с федеральных, областных автомобильных дорог, пишут "Аргументы и Факты – Тюмень".

В Тюменском районе есть еще 11 инвесторов, которые уже реализуют проекты в сфере придорожного сервиса и сформированы 9 площадок (земельных участков) для размещения таковых, так что муниципалитет открыт для тех, кто планирует заняться или развивать дальше свой бизнес.