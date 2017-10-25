В Тюмени ряд компаний могут освободить от уплаты земельного налога

Организации и индивидуальные предприниматели, которые строят и эксплуатируют объекты спорта в Тюмени уже в течение семи лет, начиная с 2010 года, по решению городских депутатов освобождаются от уплаты земельного налога. Не станет исключением и 2018 год.

Налоговые льготы для данной категории бизнеса уже приносят свои плоды. Об этом сообщил директор департамента финансов и налоговой политики городской администрации Андрей Пилипчук на недавнем заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам в Тюменской городской думе.

По словам Пилипчука, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, ежегодно растет. Если в 2012 году она составляла 28% к среднегодовой численности населения, то в 2016 году показатель составил 34%, прогнозируемое значение на этот год - 36,5%, на 2018-й – 38,6%.

Аналогичная динамика наблюдается в детском спорте. В 2012 году в специализированных спортивных учреждениях занималось 23% детей от 6 до 15 лет. В прошлом - 38,8%, в текущем году ожидается 40%, в 2018-м прогнозируется 43%.

Члены комиссии единогласно поддержали предложение администрации Тюмени о продлении льготы для этой категории налогоплательщиков и в 2018 году.

Помимо этого, от уплаты земельного налога предлагается освободить организации, инвестирующие в реконструкцию производственных объектов под логистические комплексы и строительство объектов их инфраструктуры.

"В ноябре прошлого года заключено инвестиционное соглашение между правительством Тюменской области и ООО "Лого Центр" о взаимодействии сторон в реализации инвестпроекта по реконструкции существующих производственных объектов для размещения логистического складского комплекса, строительству объектов его инфраструктуры с общим объемом капвложений 1,5 млрд рублей. Объект общей площадью чуть более 39 тысяч квадратных метров расположится по улице Камчатской", - пояснил Пилипчук.

Возможность снижения в 2018 году на 50% земельного налога рассматривалась в отношении организации по производству стального проката с проектной мощностью не менее 545-500 тонн в год.

"На территории Тюмени реализуется инвестиционный проект по строительству завода по производству сортового проката, который направлен на обеспечение Тюменской области металлопрокатом, необходимым для развития строительного комплекса, - пояснил Андрей Пилипчук. - Строительство завода ведется в рамках договора о сотрудничестве между Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) и правительством Тюменской области. Проектная мощность завода составляет 545,6 тыс. тонн сортового проката в год, срок реализации проекта и выход на проектную мощность - до 2020 года".

Общий объем недополученных доходов в бюджет города в случае установления налоговых льгот по всем предлагаемым дополнительным категориям налогоплательщиков может составить около 10 млн рублей. Члены постоянной комиссии городской думы по бюджету, налогам и финансам вышеперечисленные предложения поддержали.

Окончательное решение депутаты примут на заседании городской думы, которое состоится в четверг, 26 октября.