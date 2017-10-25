Тюменцам помогут основательно разобраться в социальном бизнесе

Жителям Тюмени, Ишима и Ялуторовска предлагают бесплатные занятия в Школе социального предпринимательства. Поучаствовать в проекте могут начинающие и действующие предприниматели, представители социально-ориентированных и автономных некоммерческих организаций и другие заинтересованные слушатели.

Программа включает в себя следующие образовательные модули: понятие социального предпринимательства, поиск идей для социального бизнеса, маркетинговый, организационный, производственный, финансовый планы, юридические аспекты реализации социально-предпринимательского проекта, управление персоналом.

Результатом обучения станет разработанный и готовый к реализации социально-предпринимательский проект и удостоверение о повышении квалификации.

Школа социального предпринимательства уже приняла первых слушателей в октябре — порядка 70 человек проходят обучение в двух группах в Тюмени и одной в Тобольске. Обучать второй поток планируют с 24 ноября по 22 декабря. Занятия будут проходить каждую пятницу и субботу.

Организатором проекта выступает инвестиционное агентство Тюменской области при поддержке правительства и департамента социального развития Тюменской области. Для обучения необходимо заполнить анкету кандидата. Более подробная информация по телефону +7 (3452) 49-07-17.