Международное сотрудничество для тюменских предприятий выходит на новый уровень

- Активно участвуем в тендерах, в том числе с иностранными партнерами на поставку буровых установок, - рассказал генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских. - Кроме того, есть еще ряд потенциально интересных проектов по совместному производству с зарубежными предприятиями. Все это результат организованных областными властями бизнес-миссий прошлого года, и достигнутых договоренностей. Мы сейчас делаем конкретные шаги к их реализации, обсуждаем, что производить, и какая кооперация возможна. Безусловно, этот процесс не самый простой. У каждого государства свои особенности и надо быть к ним готовыми. Именно поэтому наше предприятие проходит стадию аккредитации на Ближнем Востоке и уже после ее завершения сотрудничество с местными партнерами пойдет более интенсивно.

Бизнес-миссии будут проводиться и в течение всего года.

- Мы провели продуктивные встречи с представителями республиканских министерств и региональными властями, побывали в нескольких областях, - пояснил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Во время визита убедились в эффективности нашего взаимодействия с узбекской стороной через наш Центр поддержки экспорта. Это, прежде всего, содействие в открытии юридических лиц за рубежом и в аренде производственно-складских помещений. Всего за 2024 год юрлица за рубежом открыли семь компаний, две воспользовались услугами по организации производственно-складских посещений в Узбекистане. В 2025 году предоставление этих услуг продолжено.

По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.