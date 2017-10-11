Готовых переехать ради работы больше всего в Увате, меньше всего — в Тюмени

11:45 11 октября 2017
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pixabay.com

Служба исследований сайта HeadHunter подсчитала, из каких населенных пунктов Тюменской области чаще всего люди готовы переехать ради работы (учитывалось количество соискателей, в резюме которых стояла отметка о готовности сменить место жительства).

Больше всего желающих переехать, чтобы обустроиться на новом месте, оказалось в Увате — 58%. Второе место разделили Викулово и Казанское, там поменять место жительство готово 53% населения. Третье место у Абатского — 45%.

Одинаковое количество соискателей, которые не против смены места жительства, в Тобольске, Ялуторовске и Ишиме (34%). Замыкает рейтинг Тюмень (28%).

Соискатели из Тюменской области, как правило, готовы устремиться в Москву и Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар, Екатеринбург, а также в Югру и ЯНАО.

Теги: переезд , поиск работы
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