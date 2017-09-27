Михаил Гилев: Тюменская область начала отопительный сезон без сбоев

Отопительный сезон в Тюменской области стартовал без сбоев. Об итогах подготовки объектов коммунального хозяйства области к зиме доложил сегодня, 27 сентября, на президиуме Правительства области директор департамента ЖКХ Михаил Гилев.

По состоянию на 25 сентября, к работе в осенне-зимнем сезоне готовы 100% котельных и тепловых сетей области. Работы на сетях, связанные с отключением потребителей от теплоснабжения, завершены.

В муниципалитетах области стартовал отопительный сезон. Подключен к отоплению 1 601 объект соцкультбыта и свыше 27 млн кв. метров жилья.

С опережением графика создан необходимый запас топлива: на конец сентября в область поставлено 29 тысяч тонн угля и дров, свыше 45 тысяч тонн жидкого топлива. Топливо приобретается за счет средств предприятий коммунального комплекса.

При подготовке к отопительному периоду в муниципалитетах области выполнены работы по ремонту и замене тепловых, водопроводных и канализационных сетей, проведен осмотр и испытания оборудования теплоцентралей, котельных, наружных и внутренних отопительных конструкций. Ресурсоснабжающими организациями проведена реконструкция 53 котельных и 147,6 км электрических сетей.

С 4 сентября в области работает комиссия Ростехнадзора. За три недели инспекторы проверили 13 муниципальных районов. Техническая готовность объектов ЖКХ подтверждена везде.

На особом контроле в период подготовки к новому отопительному сезону - вопрос задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы. Работа по укреплению платежной дисциплины в Тюменской области ведется комплексно, с привлечением органов местного самоуправления, социальной защиты, прокуратуры, службы судебных приставов и организаций ЖКХ, сообщает пресс-служба департамента.