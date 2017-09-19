Центр занятости Тюмени приглашает пенсионеров на день открытых дверей

Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района 21 сентября проводит День открытых дверей для граждан пожилого возраста, организованный в рамках акции "Пусть осень жизни будет золотой".

Пенсионерам дадут консультации по вопросам трудового законодательства, Закона "О занятости населения РФ", расскажут о положении на рынке труда и государственных услугах, предоставляемых службой занятости. Акция пройдет с 9:00 до 16:00 по адресу: улица Республики, д. 204 В, корп. 3.

Помимо этого, до 15 октября в ЦЗН работает горячая линия. Интересующие вопросы по услугам службы занятости можно задать по телефону 8(3452)27-36-05 с 9:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 16:00 в пятницу.