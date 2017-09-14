Многие тюменцы задумываются о собственном бизнесе

Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру в начале сентября спросил у тюменцев, о какой работе они мечтают и на что потратят 100 млн.рублей.

Большинство горожан устраивает их нынешняя работа – так ответили 78%, однако от смены сферы деятельности не отказались бы 59% опрошенных.

Описывая работу своей мечты, многие респонденты сообщили, что хотят иметь свободный график, заниматься творчеством, руководить. В списке желанный профессий – спортивный врач, актриса, пекарь, фотограф-путешественник.

О своем бизнесе когда-либо мечтали 80% тюменцев, 11% хотят работать по найму, а остальные еще не решили.

На вопрос, чем бы вы занялись, появись у вас 100 млн. рублей, 74% сообщили, что отправились бы в путешествие. 59% горожан сказали, что открыли бы свое дело, 54% пошли бы учиться. На учебу и саморазвитие деньги потратили бы 32%, 33% посвятили бы себя семье и детям, еще 31% купили бы дом и занялись огородом, а 18% вкладывали бы деньги в благотворительность.

Только каждый десятый из 775 опрошенных продолжал бы работать по найму, несмотря на статус миллионера