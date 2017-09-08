В Тюмень пришла международная сеть пиццерий "Папа Джонс"

Международная франчайзинговая сеть пиццерий "Папа Джонс" сообщает об открытии двух пиццерий в сентябре в Тюмени.

Первая открывает сегодня, 8 сентября, на улице Валерии Гнаровской, 4к. 2. На площади 34 квадратных метра располагается 9 столов с возможностью посадки 36 человек одновременно. До 14 сентября включительно здесь с 50% скидкой можно купить любую пиццу.

Второй ресторан откроется 15 сентября на улице Орджоникидзе 50А/1. Во второй пиццерии будет оборудовано специальное игровое пространство для детей, которое позволяет посещать ресторан всей семьей. Открытая кухня, которая располагается в каждой пиццерии "Папа Джонс" дает возможность клиенту наблюдать за процессом приготовления пиццы. В зону доставки пиццерий входят центр города и микрорайоны.

В меню предлагают около 20 видов пиццы от 23 до 35 сантиметров в диаметре. Клиент может выбрать толщину фирменного теста, которое никогда не подвергается заморозке, а также попробовать знаменитую пиццу с сырным бортом. Для тех, кто не останавливается на традиционном продукте "Папа Джонс", есть варианты разнообразных закусок, среди которых: куриные крылышки двух видов, итальянская мясная лазанья и запеченные картофельные дольки.

"Мы уже четыре года партнеры сети "Папа Джонс", в Новосибирске успешно работают семь ресторанов. C момента открытия первой пиццерии в 2013 году, мы понимали, что это станет долгосрочным сотрудничеством. Взгляд на развитие собственных пиццерий полностью совпадает с глобальной стратегией увеличения присутствия сети "Папа Джонс" в России. К концу 2018 года наша команда планирует открыть еще три ресторана в Тюмени", – комментирует владелец ресторанов и партнер сети Михаил Седов.

Как отмечает пресс-служба компании:

первый ресторан Papa John’s в России открыт в декабре 2003 года. На начало 2017 года штат компании насчитывает более двух тысяч сотрудников и имеет собственный парк автомобилей для доставки. Papa John’s входит в тройку лидеров рынка по доставке пиццы в России. 75% заказов поступает онлайн – самый высокий показатель среди всех 45 стран присутствия сети.

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