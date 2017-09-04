РЖД поможет пассажирам сэкономить на билетах

15:20 04 сентября 2017
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В официальном мобильном приложении "РЖД Пассажирам" появился сервис "Ближайшие даты". Он позволяет сравнить стоимость билетов по выбранному направлению на ближайшие пять дней, включая выбранную дату и выбрать оптимальные по стоимости варианты поездки.

Сервис запускается в тестовом режиме с обновлением цен один раз в несколько часов, он доступен при обновлении приложения до последней версии. Обновление будет доступно всем пользователям в ближайшее время, сразу после завершения необходимых процедур со стороны онлайн-магазинов.

В новой версии "РЖД Пассажирам" также переработано отображение списка доступных пассажиру фильтров и добавлен фильтр поиска мест для маломобильных групп граждан; переработано графическое отображение  доступных мест в  вагонах, сообщает пресс-служба компании.

Отметим,  мобильное приложение "РЖД пассажирам" запущено в апреле этого года, поддерживается на всех мобильных платформах. С помощью него можно   узнать расписание поездов, купить  и просмотреть оформленные билеты (с синхронизацией с официальным сайтом ОАО "РЖД") и так далее.

Теги: железная дорога , РЖД , мобильное приложение , пассажиры , поезд , экономия
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