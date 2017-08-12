Тюменский завод планирует увеличить использование стеклобоя в производстве

Тюменский завод "Стеклотех" планирует увеличить объем использования вторичной стеклотары на производстве благодаря строительству в регионе мусороперерабатывающих заводов. Это позволит удешевить конечный продукт.

Как отмечает генеральный директор завода Елена Острягина, увеличение доли собранной на переработку стеклотары выгодно не только производителям и стеклоделам, но и позитивно скажется на окружающей среде. Пока же приходится даже завозить сырье из ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

"На европейских производствах стеклобой составляет около 40 процентов в новой бутылке, у нас этот показатель в лучшем случае доходит до 20. Хотелось бы иметь возможность удешевить конечный продукт за счет использования вторичного сырья. Мы связываем определенные надежды со строительством в Тюменской области мусороперерабатывающих заводов, где отходы будут сортироваться", - прокомментировала Елена Острягина.