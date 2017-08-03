Испытывающим трудности в поиске работы поможет тюменский ЦЗН

В тюменском Центре занятости 3 августа состоится ярмарка вакансий для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Как отмечают в ЦЗН, к данной категории относятся инвалиды, лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, подростки 14-18 лет, лица предпенсионного возраста уволенные в запас с военной службы и члены их семей, одинокие и многодетные родители, воспитывающие детей, детей-инвалидов, молодежь 18-20 лет, только получившая среднее профессиональное образование.

Участники специализированной ярмарки вакансий смогут ознакомиться с предприятиями города, которые ведут набор сотрудников на заявленные должности, задать интересующие вопросы и отдать свое резюме лично в руки работодателю. Как обещают сотрудники ЦЗН, долго ждать ответа не придется - половина участников мероприятие обычно уходит с результатом собеседования.

Не упустите возможность напрямую встретиться с работодателями и договориться о вероятном трудоустройстве.Ярамрка будет проходить с 10:00 до 12:00 по адресу: Тюмень, улица Республики, 204 "В", корп.3, 2 этаж. Телефон "горячей линии": 8 (3452) 27-36-05.