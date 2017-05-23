Первый фестиваль предпринимательства "Жара" посетили более двадцати тысяч человек

20 мая в Гилевской роще тюменские предприниматели устроили праздник для гостей и жителей города - фестиваль "Жара". Весь день на территории парка звучала музыка и проходили мероприятия по различным направлениям. Вкусная еда, музыка, конкурсы, квесты, мастер-классы и масштабный розыгрыш призов привлекли внимание людей.

Городской фестиваль стал финальным мероприятием трехдневного бизнес-форума "Жара".

Тюменские предприниматели впервые организовали праздник для горожан – задан новый формат городских массовых мероприятий, который получил положительный отклик от жителей города.

Ряды палаток и лавочек с разнообразными товарами тюменских производителей тянулись от центрального входа в Гилевскую рощу: кованые изделия, игрушки ручной работы, изделия пищевой промышленности, одежда, обувь и многое другое. Внимание детей привлекли двухметровые раскраски и машина, которую можно было разрисовать из баллончиков с разноцветными красками.

Председатель комитета по молодёжному предпринимательству общественной организации "ОПОРА РОССИИ" Артем Андросов:

"Жара" удалась! Мы впервые организовали мероприятие, когда предприниматели делают праздник для жителей города. Тюменцы показали большую заинтересованность в городском фестивале: в Гилевскую рощу приехало более 20 000 человек. Главное для нас – это улыбки и радость на лицах людей. Нам удалось сделать праздник!"

Открытие Городского фестиваля началось с масштабного музыкального флешмоба: более 300 музыкантов исполнили кавер на песню "Smoke on the Water" известной группы Deep Purple. Музыкальная школа "Школа рока" стала российским рекордсменом и вошла в Книгу рекордов России как "Самая большая рок-группа России" с общим количеством участников 77 человек.

Территорию Гилевской рощи разделили на несколько площадок, на каждой из них были установлены программа работы данной площадки и навигационные карты:

- Спортивная площадка: оборудованный скейт-парк и еще четыре спорт-площадки, на которых прошли соревнования, конкурсы и мастер-классы от тюменских фитнес-центров.

- Площадка "Маркет" - Порядка 500 торговых точек удалось разместить на территории Гилевской рощи. Тюменцы пробовали бургеры, еду для космонавтов в тюбиках, баварские сардельки, грузинский шашлык, горячий кофе и глинтвейн — всё это сделано тюменскими молодыми бизнесменами.

- Бульвар предпринимателей - 300 тюменских производителей представили свою продукцию, проекты и идеи.

- Детская площадка – это несколько интерактивных площадок в одной: детское кулинарное шоу, батуты, детская парикмахерская, шоу мыльных пузырей. Эта площадка показала высокую активность, семьи с детьми обязательно здесь останавливались.

- Образовательная площадка: на образовательной площадке выступили тренеры по публичным выступлениям, построению личного бренда и продвижению в социальных сетях. Тюменские бизнесмены рассказали слушателям об основах предпринимательства.

Вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Эдуард Омаров и гендиректор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Ольга Езикеева обошли все площадки городского фестиваля и вручили предпринимателям благодарственные письма за участие в фестивале.

В завершение городского фестиваля на главной сцене подвели итоги розыгрыша подарков от партнеров мероприятия.

Председатель комитета по развитию женского предпринимательства ТРО "ОПОРА РОССИИ" Наталья Паденко:

"Успех мероприятия состоит в том, что над его организацией работала сильная креативная команда. Когда мероприятие создается с искренним желанием порадовать гостей – оно не может не получиться. По окончании городского фестиваля мы подвели итоги и видим, что удалось, а над чем ещё предстоит поработать. Надеемся радовать горожан яркими событиями в будущем".

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Организатор мероприятия - ТРО "ОПОРА РОССИИ", при поддержке Правительства Тюменской области, Администрации города Тюмени и Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Генеральный партнер – Банк "Открытие".

Материал подготовлен пресс-службой комитета по молодежному предпринимательству ТРО общероссийской общественной организации "ОПОРА РОССИИ", фото Александра Василюхи.