Федеральная Жара: инвесторы и бизнесмены разжигают огонь предпринимательства в Тюмени

Бизнес-форум "Жара" стартует в Тюмени 18 мая. Участие в нем примут предприниматели, топ-менеджеры и представители индустрии венчурного и частного инвестирования федерального уровня.

Среди партнеров мероприятия выступают такие крупные организации, как: "Сколково" московская школа управления, "Рыбаков Фонд", "Инвест Базар", "Деловая среда от Сбербанка" и др.

18 мая состоится "Всероссийская ярмарка инвестиций". На одной площадке соберутся более тысячи предпринимателей и инвесторов, более 200 проектов будут представлены инвесторам.

"Ярмарка инвестиций" - это возможность получить системные знания о привлечении инвестиций и защите проекта; обратная связь с экспертом по финансовой модели и жизнеспособности продукта; возможность привлечь в свой проект до 100 миллионов рублей и встречи с ведущими представителями венчурного и частного инвестирования.

На мероприятии будут представлены самые перспективные стартапы 2017 года. Среди спикеров на "Ярмарке инвестиций" выступят успешные инвесторы и предприниматели страны:

Оскар Хартманн – основатель проектов KupiVIP, CarPrice и Aktivo. Инвестировал 1 млн евро в новый стартап CarFix.

Олег Иванов - Инвестор и предприниматель. Привлек в собственные бизнес-проекты более 90 000 000 долларов, владелец RC Cola Russia, InvestBazar и Бизнеслифт.

Михаил Федоренко - Генеральный директор АО "Деловая среда" — dasreda.ru, дочерняя компания Сбербанка России. Автор бизнес-курсов: "Самолет – философия масштабного мышления", "Практикум масштаба".

19 мая форум продолжится бизнес-конференцией "Огонь". О том, как гореть и не сгорать расскажут:

Евгений Гаврилин - один из основателей краудфандинга в России, первым основал площадку народного финансирования Boomstarter.ru. Выступит на тему "Мотивация себя на успех".

Дмитрий Пищальников - Глава ОАО "Краснокамский завод металлических сеток" (г. Краснокамск, Пермский край) увеличил производительность завода в 4 раза за счет модернизации системы управления. Тема выступления: "Как заработать в 4 раза больше".

Михаил Федоренко - кандидат экономических наук, государственный советник 2 класса, генеральный директор АО "Деловая среда" — dasreda.ru, дочерняя компания Сбербанка России, автор бизнес-курсов "Самолет – философия масштабного мышления", "Практикум масштаба", "Дольше 100 лет", и др. выступит с темой "Глобальные мировые тренды для бизнеса"

"Обычно, когда мы спрашиваем, что нужно для открытия бизнеса, первый ответ – это деньги. Нет, нужны знания. Чтобы регион становился инвестиционно привлекательным, ТРО "ОПОРА РОССИИ" делает разные мероприятия, проводит разборы бизнес-идей, приглашает спикеров. В бизнесе простая формула: чем больше знаний у человека, тем меньше денег ему требуется для открытия бизнеса. Если соотношение этих показателей обратное, то это путь к банкротству", - уверен вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Эдуард Омаров.

Организатор мероприятия - ТРО "ОПОРА РОССИИ", при поддержке Правительства Тюменской области, Администрации города Тюмени и Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Специальный партнер мероприятия - компания "КВАНТА +". Генеральный партнер – Банк "Открытие".

Зарегистрироваться на мероприятия можно здесь.