Рыбоводы запустили рекордное число личинок рыбы в тюменские водоемы

Новый рекорд установили специалисты Сладковского товарного рыбоводческого хозяйства (СТРХ), запустив 75 млн личинок пеляди и пелчира (гибрида пеляди и чира) в подготовленные озера. К "сбору урожая" рыболовецкие бригады приступят уже осенью и в начале зимы этого года.

Как сообщили в департаменте АПК Тюменской области, такое количество посадочного материала на предприятии использовали впервые. Это стало возможным благодаря проведению масштабных мелиоративных мероприятий, реализованных при поддержке регионального правительства. Генеральный директор хозяйства Дмитрий Косинов поделился, что до расчистки двух десятков озер, с которыми работает предприятие, максимальное количество выпущенной молоди достигало 43 млн личинок.

Рыбопосадочный материал поступает к сладковским рыбоводам от проверенных поставщиков: личинки пелчира – от Госрыбцентра, а пеляди – от Челябрыбхоза. Договоры о поставках заключаются заранее.

Выловленная рыба пойдет на переработку не только в Сладковское хозяйство, но и на другие предприятия области. После продукция попадет на столы тюменцев и жителей других регионов России, от Самары до Барнаула.

