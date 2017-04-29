В Тюменской области развивается тепличное овощеводство

Посевные площади овощей закрытого грунта в Тюменской области по итогам 2016 года составили 187 тысяч квадратных метров, что в 2,5 раза больше, чем 5 лет назад.

Во многом рост обеспечило открытие в деревне Нариманова Тюменского района крупнейшего в регионе тепличного комплекса "ТюменьАгро". Открывшись в конце 2015 года на площади в 11 га, предприятие через год нарастило площади до 16 га. В планах инвестора в 2018 году ввести в эксплуатацию третью очередь комплекса площадью 15 га, пишет "Вслyх.рy".

В Заводоуковском городском округе Тюменской области действует еще одно тепличное предприятие - ЗАО "Ритза". С площади в 2,5 га компания собирает около 1000 тонн продукции в год. В 2016 году оба предприятия произвели около 9,3 тыс. тонн овощей (томатов, огурцов, салатов) закрытого грунта, что составило менее 50% потребности населения региона в этом продукте.

Ожидается, что открытие третьей очереди "ТюменьАгро" позволит производить около 22 тыс. тонн свежей продукции в год, что практически закроет потребность населения Тюменской области в овощах закрытого грунта.