Тюменские преподаватели пройдут стажировку на предприятии "Ростсельмаш"

Преподаватели Государственного аграрного университета Северного Зауралья пройдут стажировку в рамках соглашения о намерениях по развитию сотрудничества между Тюменской областью и ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", пишет "Тюмeнская линия".

"Стажировки очень серьезные. Для преподавателей не просто проводят экскурсию, а дают им возможность освоить технологию в течении длительного времени. Причем предполагается, что по окончанию стажировки педагоги будут сдавать мини-экзамен, писать работу и защищать ее", - рассказала ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко.

Напомним, соглашение о намерениях по развитию сотрудничества в правительстве Тюменской области подписали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный директор Валерий Мальцев.

Оно предусматривает поставки в регион сельхозтехники и оборудования, производимой на предприятии, а также использование ее для обучения студентов аграрного университета. Фермеры области получат возможность приобретения техники "Ростсельмаш" со скидкой 5%.

Ректор аграрного вуза Елена Бойко и глава холдинга договорились о поставке дополнительной техники и оборудования для обучения будущих инженеров - механиков. В частности, планируется обустройство новой лаборатории.

"В дальнейших планах создание макетов и стендов по гидравлике. Для того чтобы студенты могли больше понять, из чего состоит машина, как ее обслуживать и как на ней работать", - подчеркнул генеральный директор "Ростсельмаш" Валерий Мальцев.