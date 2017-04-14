В Тюменской области выберут лучших работодателей

19:48 14 апреля 2017
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kp.md
| Фото: kp.md

Прием заявок на участие в региональном этапе конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в Тюменской области продлится до 30 апреля, сообщили в пресс-службе губернатора.

Все документы на конкурс формируются в электронном кабинете программно-информационного комплекса "Мониторинг проведения всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" и награждения его победителей". Чтобы получить логин и пароль для входа, надо заполнить заявку на главной странице информационной системы (кнопка "Добавить заявку участника конкурса").

Информацию о порядке проведения конкурса и подаче заявлений на участие можно получить также в региональном департаменте труда и занятости населения (625000,  г. Тюмень, ул. Советская, д. 61, каб. 319) по тел: (3452) 55-61-07, 55-61-18,  е-mail: BessonovaMA@72to.ru

Отметим, что конкурс проводится с 2000 года. Организации из Тюменской области неоднократно становились победителями на его федеральном этапе.

Теги: работодатели , конкурс
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