Тюменская агрофирма отправляет семенной картофель на экспорт

Более трех тысяч тонн семенного картофеля категории "Элита" отгрузила тюменская агрофирма "КРиММ" по заказам зарубежных партнеров. В их числе компания "Фрито Лэй", которая выпускает чипсы Лэйс, сообщили в пресс-службе губернатора.

"В наших комплексах для хранения еще осталось более двух тысяч тонн законтрактованных семян картофеля, и в ближайшее время они будут доставлены нашим заказчикам. Сейчас мы полным ходом готовимся к посевной. В частности высадили рассаду раннеспелого гибрида капусты сорта "Адема" и салатов. Совсем скоро рассаду овощных можно будет приобрести в розничной сети агрофирмы в Тюмени", - говорит генеральный директор агрофирмы КРиММ Геннадий Рязанов.

Сегодня в лаборатории "КРиММ-СОКАР" высадки в теплицы ждут 100 тысяч микрорастений картофеля. В период размножения картофеля сотрудники лаборатории готовят 1000 литров стерильной питательной среды. Питательная среда для культивирования микрорастений должна включать более 20 компонентов необходимых растениям для роста и развития - это макро-/микро- элементы, витамины, углеводы, агар-агар. Это важная часть семеноводческой работы предприятия.