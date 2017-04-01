В строительстве тобольского "ЗапСибНефтехима" задействовано 12 тысяч человек

Около 12 тысяч строителей из 100 компаний со всей России были задействованы в работе на строительной площадке нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" в Тобольске в феврале 2017 года.

Численность операционного блока 198 человек. За время работы они провели 83 инспекции более 100 единиц оборудования на заводах-изготовителях в России: Екатеринбург, Сухой Лог, Верхняя Салда, Тамбов, Санкт-Петербург, Москва, а также на производствах за рубежом. Помимо этого в обязанности оперблока входит испытание шаровых резервуаров и контроль качества строительно-монтажных работ, пишет "Тюменская линия".

"ЗапСибНефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год. Пуск комплекса назначен на 2020 год.