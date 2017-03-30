Тюменский центр занятости назвал лучших работодателей

В Тюменской области подвели итоги конкурса "Лучший работодатель в области содействия занятости населения". В нем участвовали 214 руководителей предприятий, которые в прошлом году сотрудничали с региональными центрами занятости населения.

Комиссия конкурса оценивала, как в организации обстоят дела с трудоустройством инвалидов и молодежи, с временными рабочими местами для подростков и тех, кто столкнулся с трудностями в поиске работы. Принималось во внимание и участие работодателей в ярмарках вакансий.

В номинации "Участие в мероприятиях активной политики занятости" победителем стал сельскохозяйственный потребительский кооператив "Лопазное" Сладковского района, за сотрудничество со службой занятости наградили ишимский "Племзавод-Юбилейный". За содействие занятости людей с инвалидностью отметили тобольское арт-кафе "Нафаня", а за содействие занятости молодежи — Викуловское районное потребительское общество, сообщает пресс-служба регионального департамента труда.