Тобольским студентам предлагают подрабатывать кондукторами

В Тобольске местное ПАТП набирает студенческие отряды кондукторов на летний период — с 1 апреля по 30 сентября.

Обилечивать пассажиров городских автобусов приглашают молодых людей от 18 лет. Помимо официального трудоустройства и заработной платы студентам обещают приятный бонус от предприятия — бесплатный проездной на весь следующий учебный год, который можно будет использовать в том числе и на междугороднем маршруте Тобольск — Тюмень. Чтобы получить его, необходимо проработать кондуктором два летних месяца.

Как рассказали в пресс-службе тобольского ПАТП, в прошлом году в студенческом отряде кондукторов побывало порядка 40 человек.