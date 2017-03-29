Тобольским студентам предлагают подрабатывать кондукторами

16:15 28 марта 2017
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В Тобольске местное ПАТП набирает студенческие отряды кондукторов на летний период — с 1 апреля по 30 сентября.

Обилечивать пассажиров городских автобусов приглашают молодых людей от 18 лет. Помимо официального трудоустройства и заработной платы студентам обещают приятный бонус от предприятия — бесплатный проездной на весь следующий учебный год, который можно будет использовать в том числе и на междугороднем маршруте Тобольск — Тюмень. Чтобы получить его, необходимо проработать кондуктором два летних месяца.

Как рассказали в пресс-службе тобольского ПАТП, в прошлом году в студенческом отряде кондукторов побывало порядка 40 человек.

Теги: общественный транспорт , студенты , автобус
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