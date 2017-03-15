Работающие тюменцы недовольны зарплатой

Увеличение заработной платы является самой лучшей мотивацией для трудовой деятельности, уверены 84% участников исследования, проведенного сайтом Зарплата.ру среди жителей Тюмени.

По результатам опроса выяснилось, что более половины из полутора тысяч опрошенных ходят на работу с большим желанием, треть посещают рабочее место без особого энтузиазма, а каждый седьмой затруднился ответить. На текущем месте работы тюменцы больше всего довольны отношениями с коллегами и уверенностью в сохранении места, а менее всего довольны зарплатой, руководством и отсутствием перспектив.

Половина участников опроса признались, что работают не в полную силу и могли бы трудиться несколько лучше, четверть – практически не раскрывают свой потенциал на рабочем месте, еще четверть – выкладываются полностью и работают на самом высоком уровне качества и результата. При этом 94% горожан готовы увеличивать производительность труда, если это приведет к увеличению их дохода. По этой же причине 77% опрошенных тюменцев согласны на увеличение рабочего дня.

Помимо зарплат, замотивировать на новые трудовые достижения тюменцев также могут комфортное рабочее место, профессиональный рост, интересные и разнообразные задачи, самостоятельная организация рабочего процесса, сокращение рутины и бюрократии в работе.