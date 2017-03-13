ЮТэйр расширил свое присутствие в Латинской Америке

АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" заключило контракт на авиационную поддержку миссий гуманитарных организаций в Колумбии.

Согласно договору два вертолета Ми-8МТВ будут использоваться для перевозки пассажиров и грузов, аварийной и медицинской эвакуации. Воздушные суда базируются в городах Медельин и Богота. В последнем АО "ЮТэйр-Инжиниринг" создаст линейную станцию техобслуживания.

АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" – оператор №1 в России, крупнейшая вертолетная компания в мире по величине и грузоподъемности флота, отмечает пресс-служба ЮТэйр. Компания обладает большим опытом оказания авиационной поддержки гуманитарных миссий во всем мире. Помимо Колумбии, вертолеты "ЮТэйра" сейчас работают в Мали, Центральной Африканской Республике, Сомали, Судане, Южном Судане, Афганистане, Ливане, Демократической Республике Конго и Либерии.