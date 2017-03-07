За теплоснабжение в Тюмени будет отвечать одна компания

Соглашение о намерении создать совместное предприятие в области теплоснабжения подписали ОАО "Фортум" и ООО "Корпорация СТС" на прошедшем накануне совещании у губернатора области.

Напомним, в 2011 году городская администрация передала распределительные тепловые сети в аренду ОАО "Тепло Тюмени" (филиал ПАО "СУЭНКО", входящего в ООО "Корпорация СТС"), им поручили вести расчеты с конечными потребителями. В прошлом году была утверждена схема теплоснабжения города. Решением Минэнерго России единой теплоснабжающей организацией определили "Уральскую теплосетевую компанию" - дочернее предприятие "Фортума", владеющего тюменскими ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

По словам гендиректора "Фортума" Александра Чуваева, совместная работа позволит повысить эффективность всего теплосетевого комплекса. Синхронизация инвестиционно-ремонтных программ нормализует работу по технологическим подключениям, а обеспечение оптимальных тарифных решений и сокращение управленческих издержек будут выгодны потребителю.

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

"За тепло в городе будет отвечать одна компания, специалисты которой будут обладать всеми необходимыми компетенциями для обеспечения максимально возможного уровня надежности теплоснабжения. Потребители смогут решать все вопросы в режиме одного окна", — отметил представитель акционеров "Корпорации СТС" Алексей Бобров.

Планируется, что единая теплоснабжающая организация начнет работу до конца этого года, сообщает пресс-служба губернатора.