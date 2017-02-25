В Тюменской области сформировали каталог экспортной продукции

Экспортную продукцию, которые производят предприятия Тюменской области, объединили в каталог и разместили в Интернете по инициативе регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Список будет постоянно обновляться.

На 141 странице документа содержится наиболее полный на данный момент список всех товаров, которые тюменские предприятия продают за рубежи региона и страны. Здесь представлены сведения о продуктах нефтепереработки, машиностроения, деревообработки, строительной отрасли, фармацевтики, пищевой промышленности и др. Кроме того, в каталоге представлена основная информация о нашем регионе, а также рассказывается об инновационных проектах, реализуемых в Тюменской области.

Предприятий-участников проекта просят проверить актуальность указанной в каталоге информации, в частности: адреса, наименование продукции, контактные данные и прочее. В случае расхождения и потребности внесения изменений/дополнений, необходимо направить письмо за подписью руководителя на адрес электронной почты ведомства: Dep_invest@72to.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (3452) 55-66-96, 55-66-58.