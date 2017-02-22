Тюменская область четвертая по вводу жилья в стране

Ввод жилья в регионе по итогам прошедшего года составил 1,15 квадратного метра на человека. По этому показателю Тюменская область занимает четвертое место в стране после Калининградской, Ленинградской и Московской областей.

Сейчас в регионе проживает 1 миллион 466,5 тысяч человек. В прошлом году в эксплуатацию были сданы 1 миллион 683,8 тысячи квадратных метров жилья, что вышло больше запланированного почти на десять процентов, сообщают в главном управлении строительства Тюменской области.

Всего в 2016 году в России было построено и введено в эксплуатацию 79 миллионов 795,6 тысяч квадратных метров жилья.