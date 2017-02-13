Тюменский Север смог преодолеть спад в добыче нефти: выручил Ямал

Источник информации: Статистический ежегодник "Тюменская область (1990-2015)", том II.

Ростом добычи нефти на 2,1% завершился прошлый год для так называемой Большой Тюмени (в это понятие входят как юг региона, так и Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа). Улучшения показателя нефтедобычи пришлось ждать десять лет: в последний раз прирост был достигнут в 2006 году, когда нефтяники добыли 313,2 млн тонн. Начиная с 2008 года нефтедобыча в целом по области переживала спад. Что довольно неприятно, ведь в регионе добывается половина всей российской нефти.

Если говорить о конкретных цифрах, то по итогам 2016 года в Тюменской области добыто 281,5 млн. тонн, что составило 51,4% от общероссийского показателя (547,3 млн тонн). При этом власти ХМАО не скрывают, что в округе продолжается спад нефтедобычи: в 2016 году на 1,7% (годом ранее на 2,9%). Юг области добыл 12,5 млн тонн (рост на 4,7%), однако в масштабе региона этого мало, чтобы компенсировать спад в нефтяной отрасли Югры.

Выручил ЯНАО: по сообщению пресс-службы губернатора, в прошлом году в округе добыто 26,9 млн тонн нефти, а это значит, что годовой рост добычи составил... 29,9%! Кто добывает ямальскую нефть? На "Газпром нефть" приходится 55,8%, на "НОВАТЭК" - 18,7%, на "Роснефть" - 18,5%, на всех остальных - 7%.

Смену лидера в нефтедобыче уже предвкушают создатели телесериалов.

Рост нефтедобычи на Ямале ставит вопрос о том, что необходимо ускорять строительство моста через Обь в районе Салехарда, потому что сейчас районы добычи углеводородов не связаны круглогодичными наземными дорогами. Напомним, что год назад бюджет строительства моста оценивался в 60 миллиардов рублей.

По счастью, сейчас вместо невнятной "Корпорации развития" (согласно Агентству нефтегазовой информации, губернатор области Владимир Якушев назвал в прошлую субботу Корпорацию "проектом неудачным и несостоявшимся") за реализацию Северного широтного хода (частью которого является салехардский мост) берутся "РЖД". Как передает "Коммерсантъ", основной пик работ придется на 2020-2021 годы.

Дмитрий Кошелев